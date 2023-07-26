Вечерняя атака РФ: ПВО сбила 36 российских ракет – Воздушные силы
Но были сообщения о взрывах в Хмельницкой области
26 июля днем силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Украиной 36 крылатых ракет, выпущенных с территории РФ.
Об этом заявил командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram.
"Сегодня противовоздушной обороной Украины уничтожено 36 воздушных целей ...
Непростой выдался день, но благодаря слаженным действиям всех защитников неба мы отбили эту атаку!"
По его словам, сбиты 3 крылатые ракеты "Калибр" и 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.
По информации Воздушных сил, ракеты запустили восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. По маршруту движения ракет работали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребители и не только.
В Воздушных силах напомнили, что около 19:00 был зафиксирован запуск четырех гиперзвуковых ракет "Кинжал" в направлении Хмельницкой области. Последствия этой атаки до сих пор уточняются.
Напомним, сегодня, 26 июля, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Она была связана с пуском крылатых ракет россиян, совершившихся с помощью авиации из района Каспийского моря.
Позже также стало известно и о попытке атаки гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые враг запустил из истребителей МиГ-31К.
После этого в сети появились сообщения о взрывах в Хмельницкой области. В ОВА подтвердили только работу систем противовоздушной обороны в регионе.
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