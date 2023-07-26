Минспорта разрешило украинцам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами под нейтральным флагом
Министрество изменило свое решение
paris2024.org
Министерство молодежи и спорта выдало новую версию приказа "О некоторых вопросах участия официальных делегаций национальных сборных команд Украины в международных соревнованиях по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью".
Теперь украинским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях, на которых атлеты из России и Белоруссии выступают под нейтральным флагом.
Однакозапрещено участие в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы под своим национальным флагом, используют национальную символику или действиями или заявлениями выражают принадлежность к России или Беларуси.
Запрет украинским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами начал действовать в конце марта.
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