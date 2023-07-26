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Минспорта разрешило украинцам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами под нейтральным флагом

Общие новости
(1 голосов)

Министрество изменило свое решение

Минспорта разрешило украинцам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами под нейтральным флагом

paris2024.org

Новина українською

Министерство молодежи и спорта выдало новую версию приказа "О некоторых вопросах участия официальных делегаций национальных сборных команд Украины в международных соревнованиях по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью".

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Теперь украинским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях, на которых атлеты из России и Белоруссии выступают под нейтральным флагом.

Однакозапрещено участие в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы под своим национальным флагом, используют национальную символику или действиями или заявлениями выражают принадлежность к России или Беларуси.

Запрет украинским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами начал действовать в конце марта.

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В статье: Олимпиада-2024 война с россией
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Комментарии (1)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
26.07.2023 в 23:31
І навіщо було забороняти щоб зараз виглядати так жалюгідно. Гутцайт і команда рідкісні бовдури.
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