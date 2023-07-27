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Уничтожены за сутки 40 крылатых ракет. Генштаб обновил информацию о потерях РФ

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Вновь враг потерял много артиллерии

Уничтожены за сутки 40 крылатых ракет. Генштаб обновил информацию о потерях РФ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 590 захватчиков. Таким образом, с начала полномасштабной войны потери личного состава российских оккупантов уже достигли отметки в 244 270 человек. Таковы обновленные данные Генштаба ВСУ на утро, 27 июля.

  • личного состава – около 244270 (+590) человек ликвидировано
  • танков ‒ 4186 (+9) ед
  • боевых бронированных машин ‒ 8147 (+11) ед
  • артиллерийских систем – 4745 (+18) ед
  • РСЗО – 698 (+0) ед
  • средства ПВО ‒ 457 (+0) ед
  • самолетов – 315 (+0) ед
  • вертолетов – 311 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3996 (+3)
  • крылатые ракеты ‒ 1347 (+40)
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7229 (+18) ед
  • специальная техника – 708 (+0).

Ранее мы сообщали, что Минспорта Украины разрешило украинцам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами под нейтральным флагом.

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В статье: война с россией
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