Уничтожены за сутки 40 крылатых ракет. Генштаб обновил информацию о потерях РФ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 590 захватчиков. Таким образом, с начала полномасштабной войны потери личного состава российских оккупантов уже достигли отметки в 244 270 человек. Таковы обновленные данные Генштаба ВСУ на утро, 27 июля.

личного состава – около 244270 (+590) человек ликвидировано

танков ‒ 4186 (+9) ед

боевых бронированных машин ‒ 8147 (+11) ед

артиллерийских систем – 4745 (+18) ед

РСЗО – 698 (+0) ед

средства ПВО ‒ 457 (+0) ед

самолетов – 315 (+0) ед

вертолетов – 311 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3996 (+3)

крылатые ракеты ‒ 1347 (+40)

корабли / катера ‒ 18 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн - 7229 (+18) ед

специальная техника – 708 (+0).