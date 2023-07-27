Уничтожены за сутки 40 крылатых ракет. Генштаб обновил информацию о потерях РФ
Вновь враг потерял много артиллерии
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 590 захватчиков. Таким образом, с начала полномасштабной войны потери личного состава российских оккупантов уже достигли отметки в 244 270 человек. Таковы обновленные данные Генштаба ВСУ на утро, 27 июля.
- личного состава – около 244270 (+590) человек ликвидировано
- танков ‒ 4186 (+9) ед
- боевых бронированных машин ‒ 8147 (+11) ед
- артиллерийских систем – 4745 (+18) ед
- РСЗО – 698 (+0) ед
- средства ПВО ‒ 457 (+0) ед
- самолетов – 315 (+0) ед
- вертолетов – 311 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3996 (+3)
- крылатые ракеты ‒ 1347 (+40)
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн - 7229 (+18) ед
- специальная техника – 708 (+0).
Ранее мы сообщали, что Минспорта Украины
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