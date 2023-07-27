Президент Украины провел выездное заседание Ставки, наградил Залужного именным пистолетом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах сегодняшней выездной ставки в Днепре:

"Выездная Ставка в зоне ответственности ОСУВ "Таврия". Ситуация на фронте, ход наступательных и оборонительных действий. Доклады Главкома Залужного, командующих Тарнавского и Сырского. Данные разведки – Буданов. Пристальное внимание к обеспечению войск боеприпасами. Доклады заместителя Министра обороны Замлинского и командующего сил логистики Гуляка".

"Результативность использования имеющихся систем ПВО и усиление воздушного щита с учетом будущих поступлений – командующий Воздушных сил Олещук. Подходит к концу всеобъемлющая проверка ТЦК. Одиннадцать областей – на особом контроле".