Президент Украины провел выездное заседание Ставки, наградил Залужного именным пистолетом
В Днепре
Zelenskiy Official
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах сегодняшней выездной ставки в Днепре:
"Выездная Ставка в зоне ответственности ОСУВ "Таврия". Ситуация на фронте, ход наступательных и оборонительных действий. Доклады Главкома Залужного, командующих Тарнавского и Сырского. Данные разведки – Буданов. Пристальное внимание к обеспечению войск боеприпасами. Доклады заместителя Министра обороны Замлинского и командующего сил логистики Гуляка".
"Результативность использования имеющихся систем ПВО и усиление воздушного щита с учетом будущих поступлений – командующий Воздушных сил Олещук. Подходит к концу всеобъемлющая проверка ТЦК. Одиннадцать областей – на особом контроле".
Популярное сейчас
- Арсенал - Барселона 5:3. Обзор матча и видео голов
- Виктор Скрипник: через армию, братву и уговоры Суркиса в желанную Бундеслигу
- Лунин признан лучшим игроком матча Реал - МЮ. ВИДЕО
- ГБР задержало бывшего одесского военкома. Его мать – владелица дома в Испании стоимостью более 4 млн евро
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме
- Жена Степаненко: Когда Месси перешел в Майами, все звонили, просили через Кривцова футболки