Ночью Россия нанесла удар ракетами и дронами по Одесщине – как справилась украинская ПВО

В ночь с 26 на 27 июля страна-террорист нанесла ракетный удар по Одесской области. Цель агрессора – портовая инфраструктура. Ракеты "Калибр" россияне выпустили с подводной лодки в акватории Черного моря, их ПВО поразить не удалось.

В результате попадания погиб гражданский охранник 1979 года рождения. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля.

В то же время стало известно о еще одной жертве ракетной атаки 23 июля. Тело женщины было найдено в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома на ул. Личность погибшей устанавливается.

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Всего было зафиксировано два пуска крылатых ракет "Калибр" и восьми иранских дронов-камикадзе "Shahed-136/131". Что касается БПЛА, то все восемь уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

Напомним, 26 июля около 17:00 противник атаковал из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Были зафиксированы пуски 36 ракет с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, около 19:00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области. По результатам боевой работы противовоздушной обороной Украины уничтожено 36 воздушных целей: 3 крылатые ракеты "Калибр", 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555. Относительно последствий пусков Х-47 "Кинжал" информация уточняется.