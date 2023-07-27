Байден приказал правительству поделиться с судом Гааги данными о военных преступлениях РФ в Украине – NYT

Президент США Джо Байден тайно приказал американскому правительству делиться с Международным уголовным судом в Гааге информацией о военных преступлениях России в Украине. Об этом сообщило американское издание The New York Times.

Чиновники считают, что подобный шаг американского президента свидетельствует о значительном изменении политики США. Принятое Байденом решение перечеркивает многомесячное сопротивление со стороны Пентагона, который боялся, что подобные действия могут создать прецедент, который позволит преследовать американских военных.

По информации источника, США располагают информацией о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине, а также принудительно депортировать украинских детей с оккупированных территорий. Некоторой информацией американцы уже поделилась с Киевом.