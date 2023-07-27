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На России в Республике Алтай упал вертолет Ми-8

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Его стоимость – примерно 15 млн долларов

На России в Республике Алтай упал вертолет Ми-8

фото из свободных источников

Новина українською

На Алтае в районе села Тюнгур упал российский вертолет Ми-8, об этом сообщают пропагандистские СМИ.

На борту было 15 человек, три члена экипажа и 12 пассажиров. По предварительным данным Ми-8 при посадке зацепил провода, упал и загорелся. Сообщается о 6 погибших и 7 пострадавших.

5 января 2023 года Генштаб и Командование Воздушных сил ВСУ сообщили о сбитии российского вертолета Ми-8 подразделением зенитных ракетных войск ВС ВСУ. 8 января Силы обороны Украины сбили три российских вертолета, среди которых был Ми-8. 27 января российский вертолет Ми-8 был сбит подразделением зенитных ракетных войск ВС ВСУ. 13 мая Ми-8 упал в Клинцах – предварительно, сработало российское ПВО.

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В статье: Ми-8 война с россией
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