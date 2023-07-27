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Верховная Рада проголосовала за отставку министра культуры Ткаченко

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(1 голосов)

321 голос "за"

Верховная Рада проголосовала за отставку министра культуры Ткаченко

Залізний Нардеп

Новина українською

В четверг, 26 июля, Рада поддержала отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики – 321 голос "за". "Против" отставки чиновника высказалось 2 депутата.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, вопрос назначения нового министра сегодня не стоит на повестке дня и, "скорее всего, не будет на этой неделе".

Он отметил, что Александр Ткаченко перед голосованием депутатов лично выступил в сессионном зале Рады.

Ранее Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов не поддержал отставку Ткаченко.

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В статье: Александр Ткаченко война с россией
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