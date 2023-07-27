Верховная Рада проголосовала за отставку министра культуры Ткаченко
321 голос "за"
Залізний Нардеп
В четверг, 26 июля, Рада поддержала отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики – 321 голос "за". "Против" отставки чиновника высказалось 2 депутата.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, вопрос назначения нового министра сегодня не стоит на повестке дня и, "скорее всего, не будет на этой неделе".
Он отметил, что Александр Ткаченко перед голосованием депутатов лично выступил в сессионном зале Рады.
Ранее Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов не поддержал отставку Ткаченко.
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