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Премьер-министр Ирландии: Когда Путин умрет, мы вряд ли выразим соболезнования России

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Отсылка к событиям Второй Мировой войны

Премьер-министр Ирландии: Когда Путин умрет, мы вряд ли выразим соболезнования России

Narva News

Новина українською

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что не думает, что ирландское правительство выразит соболезнования Российской Федерации в случае смерти диктатора путина. Его слова приводит издание Independent. Варадкар не верит, что ирландская делегация будет присутствовать на похоронах российского президента.

Источник напоминает, что правительство Ирландии придерживалось строгой политики нейтралитета на протяжении всей Второй мировой войны. Однако тогдашний министр иностранных дел Имон де Валера вызвал возмущение международного сообщества, когда выразил соболезнования в связи со смертью Адольфа Гитлера. Это событие нанесло значительный репутационный ущерб Имону и государству, оно до сих пор считается важным моментом в истории ирландского нейтралитета.

На прошлой неделе Варадкар пообещал "быть с Украиной столько, сколько потребуется". Он также объявил о выделении дополнительного финансирования на гуманитарную помощь Украине.

Ирландия настаивает на том, что она продолжает придерживаться политики нейтралитета, но высокопоставленные чиновники говорят, что это касается скорее военного, чем политического контекста.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Источник:
independent.co.uk

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