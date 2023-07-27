Украинку Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке
Соперница Ольги прошла в следующий раунд автоматически
Фото: twitter.com
Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан сняли с участия на чемпионате мира после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, которая выступала под нейтральным флагом. Харлан победила Смирнову (15:7) и предложила ей просто "стукнуться" шпагами. Не получив ответа от россиянки, украинка покинула пределы дорожки.
Россиянка оставалась на дорожке более 30 минут. По правилам рукопожатие необходимо – судьи советовались, что именно нужно делать в таком случае. В итоге, Смирнова все же покинула дорожку. Однако поединок между Харлан и Илиевой в следующем раунде турнира все равно не состоялся – на лайвтабло высветилось сообщение, что в следующий раунд проходит именно болгарская фехтовальщица.
В протоколе соревнований напротив фамилии Харлан указано "исключено". В правила FIE есть только одна трактовка "исключения" – оно предусматривает дисквалификацию с соревнований и отстранение на 60 дней от всех дальнейших стартов. То есть, Ольга должна пропустить и командный турнир по фехтованию, где нейтральных представителей из России и Беларуси нет.
Clamoroso ai Mondiali di scherma di #Milan2023. Olga #Kharlan vince 15-7 l'assalto con #Smirnova, ma poi si rifiuta di darle la mano e la tiene a distanza con la sciabola. La FIE prima non accoglie ricorso federazione russa (e protesta di Smirnova), poi squalifica Kharlan...— Marco Arcari (@StevenLaBomba) July 27, 2023
Популярное сейчас
- У УПЛ есть телепул, Днепр-1 не тянет уровень ЛЧ, Довбик провалил матч против Панатинаикоса. ВИДЕО
- Виктор Скрипник: через армию, братву и уговоры Суркиса в желанную Бундеслигу
- Лунин признан лучшим игроком матча Реал - МЮ. ВИДЕО
- Еще одна страна присоединилась к гарантиям безопасности от G7 для Украины
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО