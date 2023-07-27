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Украинку Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке

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(1 голосов)

Соперница Ольги прошла в следующий раунд автоматически

Украинку Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке

Фото: twitter.com

Новина українською

Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан сняли с участия на чемпионате мира после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, которая выступала под нейтральным флагом. Харлан победила Смирнову (15:7) и предложила ей просто "стукнуться" шпагами. Не получив ответа от россиянки, украинка покинула пределы дорожки.

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Россиянка оставалась на дорожке более 30 минут. По правилам рукопожатие необходимо – судьи советовались, что именно нужно делать в таком случае. В итоге, Смирнова все же покинула дорожку. Однако поединок между Харлан и Илиевой в следующем раунде турнира все равно не состоялся – на лайвтабло высветилось сообщение, что в следующий раунд проходит именно болгарская фехтовальщица.

В протоколе соревнований напротив фамилии Харлан указано "исключено". В правила FIE есть только одна трактовка "исключения" – оно предусматривает дисквалификацию с соревнований и отстранение на 60 дней от всех дальнейших стартов. То есть, Ольга должна пропустить и командный турнир по фехтованию, где нейтральных представителей из России и Беларуси нет.

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В статье: Ольга Харлан война с россией Анна Смирнова
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Комментарии (7)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.07.2023 в 16:52
Краще було взагалі не змагатися з козломордими
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+1
0
SSFC (Белозерье)
27.07.2023 в 16:52
Тобто, перемога в спортивній боротьбі зараз нічого не варта.
Ответить
+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
27.07.2023 в 16:49
Красуня і розумашка.
Ответить
+1
0
Cassid (Kiev)
27.07.2023 в 16:45
Почему-то не появился комментарий.Закон есть закон. Нас наказали буквой, не учитывая дух.Но у нас в окружении спортсмена есть куча околоспортивных людей, которые должны эти правила знать и уметь им противостоять. Например если рукопожатие так уж необходимо, то давать на перчатку разряд 220.
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+1
-2
Footballers (Умань)
27.07.2023 в 16:42
Молодець,а спорт ввесь продажний я так бачу.Всюди москальня свої щупальця пустила
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+4
-1
fanatSD (донецк)
27.07.2023 в 16:30
продажные лапотные подстилки
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+3
0
avatar
Spokoyno (Київ)
27.07.2023 в 15:37
О ці вже бюрократи... Поки в їх оселі не залетить рашистська ракета, будуть розповідати про мир мирні правила!
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+4
-1

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