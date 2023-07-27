Украинку Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке

Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан сняли с участия на чемпионате мира после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой, которая выступала под нейтральным флагом. Харлан победила Смирнову (15:7) и предложила ей просто "стукнуться" шпагами. Не получив ответа от россиянки, украинка покинула пределы дорожки.

Россиянка оставалась на дорожке более 30 минут. По правилам рукопожатие необходимо – судьи советовались, что именно нужно делать в таком случае. В итоге, Смирнова все же покинула дорожку. Однако поединок между Харлан и Илиевой в следующем раунде турнира все равно не состоялся – на лайвтабло высветилось сообщение, что в следующий раунд проходит именно болгарская фехтовальщица.

В протоколе соревнований напротив фамилии Харлан указано "исключено". В правила FIE есть только одна трактовка "исключения" – оно предусматривает дисквалификацию с соревнований и отстранение на 60 дней от всех дальнейших стартов. То есть, Ольга должна пропустить и командный турнир по фехтованию, где нейтральных представителей из России и Беларуси нет.