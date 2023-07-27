Так дисквалифицировали или нет? В Федерации фехтования Украины объяснили дальнейшую судьбу Харлан

Президент федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил в эфире телемарафона, что дисквалификация Ольги Харлан не была отменена, как об этом уже успели написать некоторые источники.

"Готовим протест, будем обжаловать. Но речь о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти. Я сейчас нахожусь на чемпионате мира, мы готовим протест, будем обжаловать это решение. Ведь судья, который непосредственно работал на этом поединке, не давал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались "подковерные игры". Мы полностью поддерживаем Ольгу Харлан в этой ситуации".

"Эта дисквалификация появилась уже после того, как определилась следующая соперница, даже был назначен судья на следующий бой. Мы надеемся, что рассмотрение апелляции завершится на днях. Но уже речь о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти. В этом случае мы будем пытаться добиваться того, чтобы отменили эту черную карточку, дисквалификацию, которая повлечет за собой невозможность ее выступления в командных соревнованиях, которые будут через несколько дней в Милане. Нам важно, чтобы наша команда выступала. Так называемых нейтральных спортсменов в командных соревнованиях все равно не будет".