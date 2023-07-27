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Офис президента заблокировал выезд за границу нардепам и чиновникам, - УП

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После ряда скандалов решили доработать законодательство

Офис президента заблокировал выезд за границу нардепам и чиновникам, - УП

Суспільне Львів

Новина українською

После ряда скандалов с "командировками" нардепов на люксовые курорты власти заблокировали выезд за границу народным депутатам и чиновникам и будет дорабатывать законодательство, регулирующее командировки.

Об этом сообщил собеседник УП в Офисе президента.

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"Это правда, что всем депутатам и чиновникам заблокировали выезд из Украины. Люди потеряли связь с реальностью. Сейчас соответствующие органы будут очень тщательно проверять документы о командировках, приглашения, дорогу и так далее.

Чтобы не было такого, что командировка в Вильнюс, а люди возвращаются через Хорватию, где еще неделю задерживаются.

Сейчас будет доработано постановление, которое регулирует эти командировки и отпуска за рубежом в отношении военных тоже.

Есть мнения о том, что особо скандальные люди, после того, как потеряют мандат, могли бы получить повестки и пойти повоевать", - заявил источник.

Накануне появилась неподтвержденная информация, что "на пограничные посты разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу".

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Госпогранслужбу, но там лишь отметили, что будут придерживаться действующего законодательства, как и всегда.

Напомним, что 25 июля стало известно, что заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, что находится на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.

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В статье: война с россией
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