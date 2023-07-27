Офис президента заблокировал выезд за границу нардепам и чиновникам, - УП
После ряда скандалов решили доработать законодательство
Суспільне Львів
После ряда скандалов с "командировками" нардепов на люксовые курорты власти заблокировали выезд за границу народным депутатам и чиновникам и будет дорабатывать законодательство, регулирующее командировки.
Об этом сообщил собеседник УП в Офисе президента.
"Это правда, что всем депутатам и чиновникам заблокировали выезд из Украины. Люди потеряли связь с реальностью. Сейчас соответствующие органы будут очень тщательно проверять документы о командировках, приглашения, дорогу и так далее.
Чтобы не было такого, что командировка в Вильнюс, а люди возвращаются через Хорватию, где еще неделю задерживаются.
Сейчас будет доработано постановление, которое регулирует эти командировки и отпуска за рубежом в отношении военных тоже.
Есть мнения о том, что особо скандальные люди, после того, как потеряют мандат, могли бы получить повестки и пойти повоевать", - заявил источник.
Накануне появилась неподтвержденная информация, что "на пограничные посты разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу".
"Украинская правда" обратилась за комментарием в Госпогранслужбу, но там лишь отметили, что будут придерживаться действующего законодательства, как и всегда.
Напомним, что 25 июля стало известно, что заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, что находится на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.
Популярное сейчас
- У УПЛ есть телепул, Днепр-1 не тянет уровень ЛЧ, Довбик провалил матч против Панатинаикоса. ВИДЕО
- Сегодня стартует чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о новом сезоне
- Лунин признан лучшим игроком матча Реал - МЮ. ВИДЕО
- ГБР задержало бывшего одесского военкома. Его мать – владелица дома в Испании стоимостью более 4 млн евро
- Как 9 349 билетов на бой Усика вместе взятых. В США платят дикие деньги за право увидеть дебют Месси
- Жена Степаненко: Когда Месси перешел в Майами, все звонили, просили через Кривцова футболки