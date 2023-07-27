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В Минобороны и Нацгвардии рассказали о текущих успехах Сил обороны на разных направлениях

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Бахмутское, Мелитопольское

В Минобороны и Нацгвардии рассказали о текущих успехах Сил обороны на разных направлениях

Zelenskiy Official

Новина українською

На Бахмутском направлении к югу от Бахмута ВСУ постепенно движутся вперед. Бои продолжаются в районе Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки, отметила заместитель министра обороны Анна Маляр. Бои носят довольно жесткий характер, враг ведет интенсивный огонь, на севере от Бахмута ВСУ отражают атаки врага.

На Купянском направлении противник атакует, пытается выбить ВСУ с господствующих высот. За сегодня украинские защитники отбили несколько штурмов без потери позиций.

На Лиманском направлении за сегодня так же отражено несколько атак врага в районе Серебрянского леса. Маляр отметила, что среди личного состава российских оккупационных войск продолжают распространяться панические настроения.

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В то же время нацгвардейцы в составе Сил обороны имели успех в наступлении на Мелитопольском направлении. Об этом сообщил на брифинге в Military Media Center временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

На этом направлении Силы обороны "имели тактические успехи, закрепляются на достигнутых рубежах и проводят разведку на направлениях дальнейших действий". На Херсонском направлении россияне продолжают вести активную оборону и неизбирательные обстрелы населенных пунктов. Подразделения Нацгвардии проводят там стабилизационные мероприятия и гуманитарное разминирование. Уршалович отметил, что российское командование принудительно отправляет свои отряды на штурм тактически невыгодных участков.

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В статье: Анна Маляр война с россией Николай Уршалович
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Источник:
t.me/annamaliar

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