"Мы с тобой!" Шахтер, Динамо, Кривбасс, Карпаты поддержали поступок Харлан - ФОТО
Скандал разгорелся на ЧМ по фехтованию
фото из соцсетей
Украинские клубы выразили поддержку украинской саблистке Ольге Харлан, которая получила дисквалификацию на ЧМ после того, как не пожала руку российской спортсменке, которая проиграла поединок.
Харлан выставила шпагу в ответ на попытку пожать руку.
"Поддерживаем твой поступок. Мы с тобой, Ольга. Стыдно за федерацию", – отметили в "Шахтере".
"Это была отличная победа и очень важный жест! Гордимся нашей звездой Ольгой Харлан!
Справедливость существует, за нее следует бороться", - такой пост опубликовало "Динамо".
Также свою позицию по данному инциденту высказали "Карпаты" и "Кривбасс".
???????? Підтримуємо твій вчинок!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 27, 2023
???????? Ми з тобою, Ольго Харлан! ????????
Соромно за вас, @FIE_fencing ???? pic.twitter.com/gDisF9ljYF
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