"Мы с тобой!" Шахтер, Динамо, Кривбасс, Карпаты поддержали поступок Харлан - ФОТО

Украинские клубы выразили поддержку украинской саблистке Ольге Харлан, которая получила дисквалификацию на ЧМ после того, как не пожала руку российской спортсменке, которая проиграла поединок.

Харлан выставила шпагу в ответ на попытку пожать руку.

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"Поддерживаем твой поступок. Мы с тобой, Ольга. Стыдно за федерацию", – отметили в "Шахтере".

"Это была отличная победа и очень важный жест! Гордимся нашей звездой Ольгой Харлан!

Справедливость существует, за нее следует бороться", - такой пост опубликовало "Динамо".

Также свою позицию по данному инциденту высказали "Карпаты" и "Кривбасс".