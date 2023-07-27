  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Мы с тобой!" Шахтер, Динамо, Кривбасс, Карпаты поддержали поступок Харлан - ФОТО
В тренде

"Мы с тобой!" Шахтер, Динамо, Кривбасс, Карпаты поддержали поступок Харлан - ФОТО

Общие новости
(1 голосов)

Скандал разгорелся на ЧМ по фехтованию

"Мы с тобой!" Шахтер, Динамо, Кривбасс, Карпаты поддержали поступок Харлан - ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Украинские клубы выразили поддержку украинской саблистке Ольге Харлан, которая получила дисквалификацию на ЧМ после того, как не пожала руку российской спортсменке, которая проиграла поединок.

Харлан выставила шпагу в ответ на попытку пожать руку.

Читайте такжеУкраинку Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке

"Поддерживаем твой поступок. Мы с тобой, Ольга. Стыдно за федерацию", – отметили в "Шахтере".

"Это была отличная победа и очень важный жест! Гордимся нашей звездой Ольгой Харлан!

Справедливость существует, за нее следует бороться", - такой пост опубликовало "Динамо".

Также свою позицию по данному инциденту высказали "Карпаты" и "Кривбасс".

По теме
yellow-arrow
Офис президента заблокировал выезд за границу нардепам и чиновникам, - УП
yellow-arrow
Россиянка, которой не стала жать руку Харлан, публично поддерживает армию РФ. ФОТО
yellow-arrow
В Минобороны и Нацгвардии рассказали о текущих успехах Сил обороны на разных направлениях
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Ольга Харлан Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Американец 2000
27.07.2023 в 17:06
Молодец !!!!!Поддерживаю 200 % !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде