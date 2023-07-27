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Россиянка, которой не стала жать руку Харлан, публично поддерживает армию РФ. ФОТО

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С заявление к FIE віступил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

Россиянка, которой не стала жать руку Харлан, публично поддерживает армию РФ. ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Украинская саблистка Ольга Харлан была дисквалифицирована на ЧМ-2023 по фехтованию в Милане (Италия) за отказ жать руку российской сопернице Анне Смирновой. Это произошло после победы украинки в дуэли.

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В сети нашли фото Смирновой, которая позирует рядом с военнослужащим армии РФ. На снимке фехтовальщица показывает пальцами букву V — один из символов полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. На это обратил внимание советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"На фото Анна Смирнова – та самая российская фехтовальщица, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на чемпионате мира после победы в честном поединке. Как видим, она открыто увлекается российской армией, убивающей украинцев и уничтожающей наши города. Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала представительницу Украины за нежелание пожимать руку россияне.

FIE, это нужно воспринимать как позицию? Не пахнут ли российские деньги кровью?" — написал Подоляк.

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В статье: Ольга Харлан война с россией
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