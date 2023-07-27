Россиянка, которой не стала жать руку Харлан, публично поддерживает армию РФ. ФОТО

Украинская саблистка Ольга Харлан была дисквалифицирована на ЧМ-2023 по фехтованию в Милане (Италия) за отказ жать руку российской сопернице Анне Смирновой. Это произошло после победы украинки в дуэли.

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В сети нашли фото Смирновой, которая позирует рядом с военнослужащим армии РФ. На снимке фехтовальщица показывает пальцами букву V — один из символов полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. На это обратил внимание советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"На фото Анна Смирнова – та самая российская фехтовальщица, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на чемпионате мира после победы в честном поединке. Как видим, она открыто увлекается российской армией, убивающей украинцев и уничтожающей наши города. Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала представительницу Украины за нежелание пожимать руку россияне.

FIE, это нужно воспринимать как позицию? Не пахнут ли российские деньги кровью?" — написал Подоляк.