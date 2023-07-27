Отец футболистки Шахтера погиб на фронте защищая Украину

Защищая свободу и независимость Украины от рашистских оккупантов, погиб отец защитницы женской команды " Шахтера " Дианы Кравчук.

"Шахтер соболезнует… Тяжелая утрата в семье нашей футболистки Дианы Кравчук.

Защищая Украину от врага и получив третье ранение на фронте, трагически погиб Андрей Кравчук, отец игрока женской команды "Шахтера" Дианы Кравчук. Ему было 43 года", – говорится в релизе "горняков".

Диана Кравчук в составе женской команды "Шахтера" в сезоне-2022/2023 сыграла в 21-м матче.