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Отец футболистки Шахтера погиб на фронте защищая Украину

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Андрею Кравчуку было 43 года

Отец футболистки Шахтера погиб на фронте защищая Украину

shakhtar.com

Новина українською

Защищая свободу и независимость Украины от рашистских оккупантов, погиб отец защитницы женской команды "Шахтера" Дианы Кравчук.

"Шахтер соболезнует… Тяжелая утрата в семье нашей футболистки Дианы Кравчук.

Защищая Украину от врага и получив третье ранение на фронте, трагически погиб Андрей Кравчук, отец игрока женской команды "Шахтера" Дианы Кравчук. Ему было 43 года", – говорится в релизе "горняков".

Диана Кравчук в составе женской команды "Шахтера" в сезоне-2022/2023 сыграла в 21-м матче.

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В статье: Шахтер (Донецк) война с россией
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