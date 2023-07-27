Отец футболистки Шахтера погиб на фронте защищая Украину
Андрею Кравчуку было 43 года
shakhtar.com
Защищая свободу и независимость Украины от рашистских оккупантов, погиб отец защитницы женской команды "
"Шахтер соболезнует… Тяжелая утрата в семье нашей футболистки Дианы Кравчук.
Защищая Украину от врага и получив третье ранение на фронте, трагически погиб Андрей Кравчук, отец игрока женской команды "Шахтера" Дианы Кравчук. Ему было 43 года", – говорится в релизе "горняков".
Диана Кравчук в составе женской команды "Шахтера" в сезоне-2022/2023 сыграла в 21-м матче.
«Шахтар» співчуває...— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 27, 2023
Важка втрата в родині нашої футболістки Діани Кравчук.
Захищаючи Україну від ворога й діставши на фронті третє поранення, трагічно загинув Андрій Кравчук, батько гравчині жіночої команди «Шахтаря» Діани Кравчук. Йому було 43 роки. pic.twitter.com/PyXyapP3gE
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