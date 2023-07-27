МОК призвал федерации подходить к разрешению ситуаций с участием украинцев и нейтральных спортсменов с "необходимой степенью деликатности"
МОК пытается уладить ситуацию
Фото: Red Bull
Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) дисквалифицировать украинку Ольгу Харлан за отказ жать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на ЧМ.
"Мы призываем международные федерации подходить к разрешению ситуаций с участием украинцев и нейтральных спортсменов с необходимой степенью деликатности.
Мы продолжаем быть полностью солидарны с украинскими спортсменами", - говорится в комментарии МОК.
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Источник:AFP
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