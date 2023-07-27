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МОК призвал федерации подходить к разрешению ситуаций с участием украинцев и нейтральных спортсменов с "необходимой степенью деликатности"

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МОК пытается уладить ситуацию

МОК призвал федерации подходить к разрешению ситуаций с участием украинцев и нейтральных спортсменов с "необходимой степенью деликатности"

Фото: Red Bull

Новина українською

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) дисквалифицировать украинку Ольгу Харлан за отказ жать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на ЧМ.

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"Мы призываем международные федерации подходить к разрешению ситуаций с участием украинцев и нейтральных спортсменов с необходимой степенью деликатности.

Мы продолжаем быть полностью солидарны с украинскими спортсменами", - говорится в комментарии МОК.

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В статье: МОК Ольга Харлан
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Источник:
AFP

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