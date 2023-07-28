  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Президент Зимбабве Мнангагва отказался от предложения Путина по российскому бесплатному зерну
В тренде

Президент Зимбабве Мнангагва отказался от предложения Путина по российскому бесплатному зерну

Общие новости
(1 голосов)

Заявляет, что страна обеспечена продовольствием

Президент Зимбабве Мнангагва отказался от предложения Путина по российскому бесплатному зерну

Новина українською

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ответ на предложение российского диктатора Владимира Путина поставлять в страну бесплатное зерно заявил, что в этом нет нужды.

Читайте такжеЭрдоган уверен, что "зерновую сделку" удастся продлить

Об этом сообщает Reuters.

"Мы благодарны, - заявил Мнангагва репортерам на саммите Россия - Африка. - Мы не испытываем никакого дефицита зерна. Мы обеспечены продовольствием, он (Путин. - ред.) просто добавляет к тому, что у нас уже есть".

Напомним, Путин заявлял на этом саммите, что Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритреи по 25-50 тысяч тонн зерна.

По теме
yellow-arrow
Харлан: Никогда никого не можем принудить к миру, особенно – украинцев. Никогда. Никаким рукопожатием
yellow-arrow
МОК призвал федерации подходить к разрешению ситуаций с участием украинцев и нейтральных спортсменов с "необходимой степенью деликатности"
yellow-arrow
Дожали! Кане в компенсированное время приносит Ворскле победу над Дилой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде