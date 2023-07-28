Президент Зимбабве Мнангагва отказался от предложения Путина по российскому бесплатному зерну

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ответ на предложение российского диктатора Владимира Путина поставлять в страну бесплатное зерно заявил, что в этом нет нужды.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы благодарны, - заявил Мнангагва репортерам на саммите Россия - Африка. - Мы не испытываем никакого дефицита зерна. Мы обеспечены продовольствием, он (Путин. - ред.) просто добавляет к тому, что у нас уже есть".

Напомним, Путин заявлял на этом саммите, что Россия готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритреи по 25-50 тысяч тонн зерна.