Харлан: Никогда никого не можем принудить к миру, особенно – украинцев. Никогда. Никаким рукопожатием

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан которая были дисквалифицирована с чемпионата мира по фехтованию из-за отказа жать руку сопернице из России, записала видеообращение в своем Instagram, в котором поблагодарила украинцев за поддержку.

"Сегодня был очень трудный и очень важный день. То, что сегодня произошло, это дает очень много вопросов, но одновременно и очень много ответов. Мы поняли, что страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи, также терроризирует и спорт. Потому, что произошло сегодня – то, как и должно было произойти.

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Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Поэтому когда услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку – конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли.

Но потом я начала оживать, потому что вы, ваши месседжи, ваши сторис, ваша поддержка, поддержка каждого, а особенно поддержка от наших бойцов, которые нас защищают. Когда слышу это, что я их мотивирую или этот поступок мотивировал их, это невозможно передать. Благодарю каждого из вас. Благодарю каждого бойца, который нас защищает. Знаете, никогда никого не можем принудить к миру, особенно украинцев. Никогда. Никаким рукопожатием. Никогда. Потому так будет всегда.

Я, вероятно, понимаю, как все в этом мире, в адекватном мире, понимаю, что правила должны измениться, потому что меняется мир. Но то, что чувствую от вас всех – это не передать словами. Спасибо каждому. Чувствую все. Вы в моем сердце. И Слава Украине", – сказала Харлан.