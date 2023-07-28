Победа Ворсклы в Лиге конференций, Давид Сильва завершил карьеру. Главные новости за 27 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 27 июля

“Ворскла” успешно провела первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против “Дилы”. Полтавчане пропустили первыми – за “Дилу” голом отметился украинский форвард Николай Ковталюк, который в свое время играл за ФК “Полтаву”. Однако “Ворскла” не только отыгралась, но и вырвала победу. Сначала счет сравнял Фелипе, а победу полтавчан принес гол Кане на 90+3 минуте. 2:1 – ответный матч через неделю.

"Шахтер" склоняется к тому, чтобы проводить еврокубковые матчи сезона 2023/24 в Германии. Об этом стало известно UA-Футбол из собственных источников. Есть высокая вероятность, что матчи групповой стадии Лиги чемпионов "Шахтер" проведет в Германии. Донецкому клубу нравится вариант с Гамбургом. Сейчас эта локация прорабатывается как основная. Акцент на Гамбург делается сознательно как на один из крупнейших городов Германии, который не представлен своей местной командой в еврокубках.

Испанский атакующий хавбек Давид Сильва объявил о завершении карьеры. 37-летний полузащитник решил повесить бутсы на гвоздь из-за разрыва передней крестообразной связки. Последние два сезона Сильва провел за "Реал Сосьедад", а лучший годы своей карьеры талантливый полузащитник отдал “Манчестер Сити”, с которым четырежды выиграл чемпионат Англии.

"Милан" объявил о трансфере вингера Самуэля Чуквуэзе из "Вильярреала". “Россонери” заплатили за 24-летнего нигерийца около 20 млн евро. Контракт на пять лет. “Челси” предложил 80 млн фунтов за центрхава “Брайтона” Мойсеса Кайседо, но вновь получил отказ, а саудовский клуб “Аль-Иттифак” официально представил Джордана Хендерсона.

Помимо “Ворсклы” и “Дилы” вчера проводили свои матчи квалификации Лиги конференций еще несколько десятков клубов, и среди “Омония” Романа Безуса. Кипрский клуб переиграл на выезде “Габулу” именно благодаря действиям украинца, который оформил хет-трик, забив два гола со штрафных, и один с пенальти (3:2).

Новый сезон Первой лиги стартовал игрой в Борисполе, где "Мариуполь" принимал "Викторию" . Команды расписали безголевую ничью (0:0). Интереснее игра была в Черновцах, где местная “Буковина” минимально уступила тернопольской “Ниве” (0:1). Первый гол сезона забил Олег Хруставка.

Дисциплинарный комитет УЕФА временно допустил "Барселону" к турнирам под своей эгидой. При этом ассоциация вправе изменить решение в любой момент так расследование по делу Негрейры продолжается.