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Упор на артиллерию противника. Генштаб – о потерях россиян за 27 июля

Общие новости
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+560

Упор на артиллерию противника. Генштаб – о потерях россиян за 27 июля

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 244830 (+560) человек ликвидировано,
  • танков – 4190 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 8161 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 4775 (+30) ед,
  • РСЗО – 698 (+0) ед,
  • средства ПВО – 458 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007 (+11),
  • крылатые ракеты – 1347 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7240 (+11) ед,
  • специальная техника – 709 (+1).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 8 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад горюче-смазочных материалов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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