Упор на артиллерию противника. Генштаб – о потерях россиян за 27 июля
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Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 244830 (+560) человек ликвидировано,
- танков – 4190 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 8161 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 4775 (+30) ед,
- РСЗО – 698 (+0) ед,
- средства ПВО – 458 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007 (+11),
- крылатые ракеты – 1347 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7240 (+11) ед,
- специальная техника – 709 (+1).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 8 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад горюче-смазочных материалов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.
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