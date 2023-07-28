Упор на артиллерию противника. Генштаб – о потерях россиян за 27 июля

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 244830 (+560) человек ликвидировано,

танков – 4190 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 8161 (+14) ед,

артиллерийских систем – 4775 (+30) ед,

РСЗО – 698 (+0) ед,

средства ПВО – 458 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007 (+11),

крылатые ракеты – 1347 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7240 (+11) ед,

специальная техника – 709 (+1).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 8 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад горюче-смазочных материалов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.