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В оккупированном Шахтерске загорелась нефтебаза. В Москве пожаловались на атаку БПЛА

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В оккупированном Шахтерске загорелась нефтебаза. В Москве пожаловались на атаку БПЛА

Фото из открытых источников

Новина українською

В ночь с 27-го на 28 июля в оккупированном россиянами городе Шахтерск Донецкой области загорелась нефтебаза. Об этом пишут российские СМИ. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Местные паблики пишут, что взрывы прогремели около 3 часов ночи. Оккупационная "администрация" заявила о прилете по нефтебазе.

В минобороны РФ и мэрии Москвы утром заявили, что оккупантами была отражена "попытка киевского режима" осуществить "террористическую атаку" беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Якобы работала российская ПВО.

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В статье: бавовна нефтебаза война с россией дрон БПЛА
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