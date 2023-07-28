ВИДЕО хроники освобождения Старомайорского бойцами украинской морской пехоты
35-я отдельная бригада
35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського
27 июля личный состав 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с побратимами батальона Арей УДА 129-й ОБрТрО освободили населенный пункт Старомайорское (Донецкая область).
После того, как последний оккупант покинул село, защитники официально развернули украинский флаг на деоккупированной территории.
Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что после освобождения Старомайорского в Донецкой области наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля опубликовал видео, на котором украинские защитники сообщают об освобождении села Старомайорское.
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