Известно, когда США планируют начать поставки танков Abrams в Украину – Politico

Американские танки "Абрамс", вероятно, прибудут на поле боя в Украине в сентябре. Об этом изданию Politico сказали шесть человек, знакомых с соответствующими планами. Эта информация на сегодняшний день является наиболее конкретной в контексте планов Вашингтона по передаче танков.

В августе несколько машин хотят отправить в Германию, где они пройдут окончательную модернизацию. После завершения этого процесса первая партия будет отправлена в Украину.

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Потенциальные августовские и сентябрьские поставки являются наиболее конкретными временными рамками, когда главный американский боевой танк, как ожидается, появится на поле боя. Представители Пентагона ранее заявляли, что "Абрамс" попадет в распоряжение ВСУ "где-то осенью".

Начальная партия будет включать от шести до восьми танков, как отмечает источник. Всего США планируют прислать 31 "Абрамс" (украинский батальон). Сейчас украинские военные учатся на армейской базе Графенвер в Германии. Курсы завершатся в августе. По словам источников, первые танки могут прибыть в Украину даже в следующем месяце, но эти сроки чрезмерно оптимистичны.