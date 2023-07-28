Известно, когда США планируют начать поставки танков Abrams в Украину – Politico
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Getty Images / Global Images Ukraine
Американские танки "Абрамс", вероятно, прибудут на поле боя в Украине в сентябре. Об этом изданию Politico сказали шесть человек, знакомых с соответствующими планами. Эта информация на сегодняшний день является наиболее конкретной в контексте планов Вашингтона по передаче танков.
В августе несколько машин хотят отправить в Германию, где они пройдут окончательную модернизацию. После завершения этого процесса первая партия будет отправлена в Украину.
Потенциальные августовские и сентябрьские поставки являются наиболее конкретными временными рамками, когда главный американский боевой танк, как ожидается, появится на поле боя. Представители Пентагона ранее заявляли, что "Абрамс" попадет в распоряжение ВСУ "где-то осенью".
Начальная партия будет включать от шести до восьми танков, как отмечает источник. Всего США планируют прислать 31 "Абрамс" (украинский батальон). Сейчас украинские военные учатся на армейской базе Графенвер в Германии. Курсы завершатся в августе. По словам источников, первые танки могут прибыть в Украину даже в следующем месяце, но эти сроки чрезмерно оптимистичны.
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