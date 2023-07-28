Закрепление на достигнутых рубежах, отражение наступлений РФ. Генштаб – о текущей ситуации на фронте
За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений
Zelenskiy Official
Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах после освобождения Старомайорского. Как сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, при этом противник совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районах Ровнополя и Макаровки Донецкой области. Российские оккупанты продолжают оказывать мощное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений и войск, активно применяют резервы.
Силы обороны отбили наступление в районе села Надия на Лиманском направлении. Украинские войска продолжают сдерживать наступление россиян на этом направлении. Вместе с тем, на Бахмутском направлении украинские военные ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.
На Бахмутском направлении наши защитники также успешно отбили атаки противника в районах западнее и южнее Клещеевки Донецкой области. На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка, отметили в Генштабе.
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