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Командование армии РФ бросает в бой мобилизованных без подготовки – Генштаб

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Командование армии РФ бросает в бой мобилизованных без подготовки – Генштаб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российские оккупационные войска продолжают бросать в бой только что мобилизованных военнослужащих без предварительной боевой подготовки.

Так, в населенном пункте Роговое Луганской области, в тренировочный лагерь одного из подразделений российских оккупационных войск с территории РФ прибыло около 110 мобилизованных военнослужащих.

Когда им была выдана экипировка и оружие, российское командование проинформировало новоприбывший личный состав, что их включат в состав штурмовых подразделений, и уже в ближайшее время отправят в район выполнения боевых задач на линии соприкосновения, отметили в Генеральном штабе.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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Источник:
Генштаб

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