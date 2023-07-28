Командование армии РФ бросает в бой мобилизованных без подготовки – Генштаб
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Российские оккупационные войска продолжают бросать в бой только что мобилизованных военнослужащих без предварительной боевой подготовки.
Так, в населенном пункте Роговое Луганской области, в тренировочный лагерь одного из подразделений российских оккупационных войск с территории РФ прибыло около 110 мобилизованных военнослужащих.
Когда им была выдана экипировка и оружие, российское командование проинформировало новоприбывший личный состав, что их включат в состав штурмовых подразделений, и уже в ближайшее время отправят в район выполнения боевых задач на линии соприкосновения, отметили в Генеральном штабе.
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