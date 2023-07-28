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Игорь Суркис: Поведение спортивных чиновников - это позор и трусость. Поведение Харлан - пример для наших спортсменов

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Президент ФК "Динамо" поддержал украинскую фехтовальщицу

Игорь Суркис: Поведение спортивных чиновников - это позор и трусость. Поведение Харлан - пример для наших спортсменов

Скриншот з відео

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Президент "Динамо" Игорь Суркис выразил поддержку Ольге Харлан, которая была получила дисквалификацию из-за то, что не пожала руку российской спортсменке Анне Смирновой после победы над ней на ЧМ по фехтованию в Милане.

"Поведение спортивных чиновников - это позор и трусость. Поведение Харлан - это пример для наших спортсменов, что надо делать, когда возле тебя представитель России. Это не просто какой-то информационный повод напомнить миру о войне в Украине и о зверствах, которые творят оккупанты, - это очередное испытание для поиска правды и справедливости.

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Дисквалификация Ольги Харлан демонстрирует еще существующие двойные стандарты но реакция нашего общества, представителей спортивного сообщества и власти дают надежду, что в дальнейшем украинские спортсмены будут защищены от подобного произвола.

Спасибо Ольге лично от себя и от всего нашего клуба за этот поступок и ее патриотическую позицию", - подчеркнул Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Ольга Харлан война с россией
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Источник:
fcdynamo.com

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