В Воздушных силах прокомментировали идею возобновить гражданские авиаполеты в Украине
Относятся к этому скептически
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В Воздушных силах оценили возможность возобновления полетов гражданской авиации в Украине во время действия военного положения. С заявлением выступил представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона:
"Здесь трудно понять, как можно в состоянии войны вообще проводить полеты. Видите, у нас был зерновой коридор, из которого Россия вышла единолично. Они что, с Россией будут договариваться, чтобы та не обстреливала гуманитарные авиационные коридоры? Сегодня все аэродромы, которые есть в Украине, а у нас десятки различных аэродромов различного назначения, все являются оперативными. У нас война, у нас военное положение, и вы видите, что долетает всюду, в любой точке страны могут появиться ракеты, вражеские дроны".
"Сколько летит "Кинжал", все прекрасно знают. Компании гражданские, которые хотят работать в Украине, – это действительно приятно, что даже несмотря на такую ситуацию есть желающие завоевать украинский авиационный рынок. Мы большое государство, нам нужно авиационное сообщение не только с другими странами, но и внутри страны".
Практика Израиля, страны, которая полностью может прикрыть ПВО свою территорию, к Украине тоже не может быть применена, поскольку у нас очень большая территория, отметил Игнат.
"Ничто не помешает врагу использовать свою известную практику: заявить, что на территории аэродрома находится "западная техника" и ударить по взлетно-посадочным полосам. Ракеты летят отовсюду и разных типов, противник мощный, имеет технологическое оружие. Конечно, очень хочется, чтобы заработала авиация, но у нас перекрыто воздушное пространство над Украиной по состоянию на сейчас, и думаю, еще не скоро его откроют".
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