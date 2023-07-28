В Воздушных силах прокомментировали идею возобновить гражданские авиаполеты в Украине

В Воздушных силах оценили возможность возобновления полетов гражданской авиации в Украине во время действия военного положения. С заявлением выступил представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона:

"Здесь трудно понять, как можно в состоянии войны вообще проводить полеты. Видите, у нас был зерновой коридор, из которого Россия вышла единолично. Они что, с Россией будут договариваться, чтобы та не обстреливала гуманитарные авиационные коридоры? Сегодня все аэродромы, которые есть в Украине, а у нас десятки различных аэродромов различного назначения, все являются оперативными. У нас война, у нас военное положение, и вы видите, что долетает всюду, в любой точке страны могут появиться ракеты, вражеские дроны". "Сколько летит "Кинжал", все прекрасно знают. Компании гражданские, которые хотят работать в Украине, – это действительно приятно, что даже несмотря на такую ситуацию есть желающие завоевать украинский авиационный рынок. Мы большое государство, нам нужно авиационное сообщение не только с другими странами, но и внутри страны".

Практика Израиля, страны, которая полностью может прикрыть ПВО свою территорию, к Украине тоже не может быть применена, поскольку у нас очень большая территория, отметил Игнат.