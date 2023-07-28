Сырский: На первый план в наших действиях сейчас вышла контрбатарейная борьба
Уничтожение артиллерии врага – одна из главных задач для наших войск
Military Media Center
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сделал комментарий относительно обстановки на фронте:
"На Бахмутском направлении ситуация очень напряженная, но мы постепенно продвигаемся вперед и освобождаем наши земли. Враг упорно цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь. В этих условиях очень важно своевременно принимать управленческие решения адекватно сложившейся обстановке и принимать меры по маневру силами и средствами, переброске частей и подразделений на направления, где наметился успех, или выводу их из-под огня противника".
"Главная роль в этом процессе принадлежит штабу группировки, офицеры которого как раз и проводят анализ обстановки по многим направлениям, готовят предложения и боевые распоряжения войскам. На первый план в наших действиях сейчас вышла контрбатарейная борьба. Для поддержки своих войск в районе Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки враг сосредоточил значительное количество артиллерии, уничтожение которой является одной из главных задач для наших войск".
"На Купянском и Лиманском направлениях противник постоянно атакует, применяя свои самые профессиональные подразделения. Ежедневно мы отбиваем на этих направлениях многочисленные штурмы. Ни одна наша позиция не потеряна".
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