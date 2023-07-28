Сотни миллионов евро. Совет обороны Литвы одобрил план трехлетней поддержки Украины
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Совет национальной обороны Литвы обсудил трехлетний план военной поддержки Украины со стороны Вильнюса. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил:
"Оказание поддержки Вооруженным силам Украины было и остается одним из приоритетных направлений. Планируется, что средства, возвращенные Литве в рамках Европейского фонда мира за оказанную Украине поддержку, будут возвращены в оборонный сектор, что позволит не тормозить развитие национальных возможностей, а направить эти средства на дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины".
Поддержка, которую Министерство национальной обороны предоставляет Вооруженным силам Украины, вскоре достигнет полмиллиарда евро – от вооружения и оборудования до обучения, лечения и реабилитации военнослужащих.
План поддержки ВСУ со стороны Литвы на период 2024-2026 годов, который был утвержден СНБО, ориентирован на сумму около 200 миллионов евро. Основными направлениями поддержки являются закупка летального и нелетального оборудования, военное образование и подготовка, финансовые взносы в фонды помощи, ремонт военной техники в Литве и подготовка личного состава ВСУ.
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