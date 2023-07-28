"Я вас предупреждаю!" Угроза в исполнении корабля россиян гражданскому судну попала на аудио

Российские военные корабли продолжают действовать агрессивно и вызывающе в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права, отметила Государственная пограничная служба Украины.

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На аудио – разговор оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, проходившим неподалеку от одного из морских портов Украины:

В Офисе Президента Украины отметили, что Россия действует террористическими методами: