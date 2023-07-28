Германия передала Украине новый пакет военной помощи – известно, что в него вошло

Германия обновила список военной помощи, которая была доставлена в Украину. Берлин передал Вооруженным Силами Украины 20 разведывательных БпЛА RQ-35, 6 ЗРК Gepard 1А2, 13 разведывательных БпЛА Vectror, 10 гусеничных вездеходов "BV206" и 15 тысяч патронов для Gepard.

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Также немцы передали Украине 2,6 тысяч дымовых снарядов, 5 машин охраны границы, 8 санитарных машин и 10 пунктов управления IRIS-T SLM.

В Офисе Президента Украины информацию о пакете помощи подтвердили. Напомним, недавно Украина получила от Германии первые 10 танков Leopard 1А5.