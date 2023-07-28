Экс-главу ГП Антонов, из-за служебной халатности которого россияне уничтожили Мрію, будут судить
Дело передали в суд
Офіс Генпрокурора
Специализированные прокуроры в сфере обороны Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора ГП "Антонов" по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Расследованием установлено, что бывший руководитель госпредприятия ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества.
Вследствие этого транспортный самолет АН-225 "Мрія" своевременно, до начала полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины, не был транспортирован из опасной зоны – аэродрома АТП "Антонов" в пгт. Гостомель Киевской области.
Как известно, в результате обстрелов военнослужащими РФ воздушное судно было уничтожено. Государству нанесено почти 8,5 млрд грн убытков. Сейчас обвиняемый находится под стражей.
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