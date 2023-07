Известны соперники Monte и NaVi на основной стадии IEM Cologne 2023

В период с 26 июля по 6 августа в Германии проходит турнир по CS:GO - IEM Cologne 2023. 24 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 млн долларов и за слот на IEM Katowice 2023.

Сегодня ночью проходили матчи в стадии Play-in.

Украинская команда Monte в своем поединке обыграла коллектив FURIA. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу украинского клуба (16:13 на Mirage, 5:16 на Overpass и 16:7 на Ancient).

Запись поединка между Monte и FURIA (последняя встреча в записи)

Благодаря этому Monte сыграют в первом матче группы А против GamerLegion.

В свою очередь, место в группе B еще раньше себе обеспечила команда другого украинского киберспортивного клуба - Natus Vincere.

Only 1 day of the #IEM Cologne play-in stage remains.



Check out the bracket after all of today's games! ???? pic.twitter.com/6NUxVnynwn