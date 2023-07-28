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Путин: Украина отказывается от переговоров, мы не можем их навязывать

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На встрече с представителями африканских стран российский диктатор вспомнил о перерговорах

Путин: Украина отказывается от переговоров, мы не можем их навязывать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин на саммите Россия-Африка заявил, что якобы согласен с позицией лидеров Африканских государств, что все противоречия по ситуации в Украине должны разрешаться путем переговоров.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на выступление Путина.

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"Мы, конечно, согласны, что все противоречия должны разрешаться во время переговоров, но проблема в том, что с нами отказываются вести переговоры. Суть конфликта в создании угроз для РФ со стороны США и НАТО, а они отказываются от переговоров по равной безопасности" для всех, в частности России. Да и сама Украина отказывается от переговоров, официально об этом заявили и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, который запрещает вести переговоры", - уверяет Путин.

Он также цинично заявляет, что РФ якобы готова к переговорам.

"Но мы ведь не можем навязывать их", - добавляет диктатор. Источник:

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В статье: Владимир Путин война с россией
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