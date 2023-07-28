Украинский МиГ-29 сбивает вражескую ракету. ВИДЕО
Видео из кабины пилотов
Командування Повітряних Сил ЗСУ
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано поражение вражеской ракеты пилотом украинского самолета МиГ-29.
Отмечается, что видеозапись сделана из кабины пилота.
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