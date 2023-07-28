  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинский МиГ-29 сбивает вражескую ракету. ВИДЕО
В тренде

Украинский МиГ-29 сбивает вражескую ракету. ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

Видео из кабины пилотов

Украинский МиГ-29 сбивает вражескую ракету. ВИДЕО

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Новина українською

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано поражение вражеской ракеты пилотом украинского самолета МиГ-29.

Отмечается, что видеозапись сделана из кабины пилота.

По теме
yellow-arrow
Путин: Украина отказывается от переговоров, мы не можем их навязывать
yellow-arrow
Известны соперники Monte и NaVi на основной стадии IEM Cologne 2023
yellow-arrow
"Я вас предупреждаю!" Угроза в исполнении корабля россиян гражданскому судну попала на аудио
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде