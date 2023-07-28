В ВР зарегистрировали проект постановления об отставке Гутцайта

В Верховную Раду Украины внесен проект постановления об отставке Вадима Гутцайта с поста министра молодежи и спорта Украины. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко.

"Поддержка Ольги Харлан и украинского спорта должна быть не в пафосных словах, а делах. Имеем импотентное министерство, которое самоустранилось в вопросах защиты украинского спорта. Российских спортсменов не должны допускать ни к одному международному соревнованию, и этим надо системно заниматься. "Европейская Солидарность" регистрирует постановление об отставке министра спорта Гутцайта. Призываем все фракции присоединиться", – написала Геращенко.

Напомним, что на чемпионате мира по фехтованию украинская саблистка Ольга Харлан была дисквалифицирована за то, что отказалась жать руку "нейтральной" Анна Смирновой из РФ.