В ВР зарегистрировали проект постановления об отставке Гутцайта
Из-за истории с Харлан
Фото: Вадим Гутцайт
В Верховную Раду Украины внесен проект постановления об отставке Вадима Гутцайта с поста министра молодежи и спорта Украины. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко.
"Поддержка Ольги Харлан и украинского спорта должна быть не в пафосных словах, а делах.
Имеем импотентное министерство, которое самоустранилось в вопросах защиты украинского спорта.
Российских спортсменов не должны допускать ни к одному международному соревнованию, и этим надо системно заниматься.
"Европейская Солидарность" регистрирует постановление об отставке министра спорта Гутцайта.
Призываем все фракции присоединиться", – написала Геращенко.
Напомним, что на чемпионате мира по фехтованию украинская саблистка Ольга Харлан была дисквалифицирована за то, что отказалась жать руку "нейтральной" Анна Смирновой из РФ.
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