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В ВР зарегистрировали проект постановления об отставке Гутцайта

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Из-за истории с Харлан

В ВР зарегистрировали проект постановления об отставке Гутцайта

Фото: Вадим Гутцайт

В Верховную Раду Украины внесен проект постановления об отставке Вадима Гутцайта с поста министра молодежи и спорта Украины. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко.

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"Поддержка Ольги Харлан и украинского спорта должна быть не в пафосных словах, а делах.

Имеем импотентное министерство, которое самоустранилось в вопросах защиты украинского спорта.

Российских спортсменов не должны допускать ни к одному международному соревнованию, и этим надо системно заниматься.

"Европейская Солидарность" регистрирует постановление об отставке министра спорта Гутцайта.

Призываем все фракции присоединиться", – написала Геращенко.

Напомним, что на чемпионате мира по фехтованию украинская саблистка Ольга Харлан была дисквалифицирована за то, что отказалась жать руку "нейтральной" Анна Смирновой из РФ.

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В статье: Ольга Харлан Вадим Гутцайт война с россией
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