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"Ольга, я на вашей стороне", - Шевченко обратился к Харлан

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Событие получило мировой резонанс

"Ольга, я на вашей стороне", - Шевченко обратился к Харлан

Фото: twitter.com

Новина українською

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко обратился к украинской саблистке Ольге Харлан, которая была дисквалифицирована на ЧМ после того, как отказалась пожать руку "нейтральной" российской спортсменке.

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"Ольга, я на вашей стороне. Большая несправедливость была совершена против вас", – написал Шевченко в своем Инстаграме.

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В статье: Андрей Шевченко Ольга Харлан война с россией
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