"Ольга, я на вашей стороне", - Шевченко обратился к Харлан

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко обратился к украинской саблистке Ольге Харлан, которая была дисквалифицирована на ЧМ после того, как отказалась пожать руку "нейтральной" российской спортсменке.

"Ольга, я на вашей стороне. Большая несправедливость была совершена против вас", – написал Шевченко в своем Инстаграме.