"Ольга, я на вашей стороне", - Шевченко обратился к Харлан
Событие получило мировой резонанс
Фото: twitter.com
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко обратился к украинской саблистке Ольге Харлан, которая была дисквалифицирована на ЧМ после того, как отказалась пожать руку "нейтральной" российской спортсменке.
"Ольга, я на вашей стороне. Большая несправедливость была совершена против вас", – написал Шевченко в своем Инстаграме.
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