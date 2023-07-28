МОК автоматически допустил Харлан к Олимпиаде-2024
Международный олимпийский комитет пытается проскользить между капель дождя
Фото: Red Bull
Лидер сборной Украины по фехтованию Ольга Харлан получила автоматическую квалификацию от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду-2024.
Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, ссылаясь на письмо МОК в адрес фехтовальщицы.
Решение о предоставлении Харлан автоматической квалификации на Олимпиаду-2024 было принято после скандальной дисквалификации, которую получила спортсменка на чемпионате мира. Украинская спортсменка победила нейтральную фехтовальщицу из России Анну Смирнову, однако отказалась от рукопожатия с ней.
Дисквалификация лишила Харлан возможности продолжить выступления на чемпионате мира не только в личном, но и в командном турнире - ее срок составляет 60 дней. Украина подала апелляцию на решение в Международную федерацию фехтования, а затем на уровне НОК обратилась в Международный олимпийский комитет с целью поспособствовать отмене этого решения.
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