Россияне атаковали ракетами Днепр - попали в жилую многоэтажку
Страна-террорист нанесла ракетный удар по Днепру
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В Днепре сегодня, 28 июля, во время воздушной тревоги российская ракета попала в жилой дом.
Об этом изначально сообщил народный депутат Сергей Бакумов в Telegram.
"Днепр. Страна-террорист нанесло ракетный удар по жилой многоэтажке", - написал Бакумов.
По его словам, на месте происшествия уже работают экстренные службы, они начали работы по спасению людей и ликвидации последствий.
Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил, что российские оккупанты сегодня ударили по многоэтажке в Днепре.
"По состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека", - рассказал глава МВД.
По его словам, на месте происшествия уже работают спасатели и полицейские. Сейчас проводится поквартирный обход. Людям предоставляют необходимую помощь, добавил министр.
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