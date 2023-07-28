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Россияне атаковали ракетами Днепр - попали в жилую многоэтажку

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Страна-террорист нанесла ракетный удар по Днепру

Россияне атаковали ракетами Днепр - попали в жилую многоэтажку

instagram.com/dsns_dnipro

Новина українською

В Днепре сегодня, 28 июля, во время воздушной тревоги российская ракета попала в жилой дом.

Об этом изначально сообщил народный депутат Сергей Бакумов в Telegram.

"Днепр. Страна-террорист нанесло ракетный удар по жилой многоэтажке", - написал Бакумов.

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По его словам, на месте происшествия уже работают экстренные службы, они начали работы по спасению людей и ликвидации последствий.

Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил, что российские оккупанты сегодня ударили по многоэтажке в Днепре.

"По состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека", - рассказал глава МВД.

По его словам, на месте происшествия уже работают спасатели и полицейские. Сейчас проводится поквартирный обход. Людям предоставляют необходимую помощь, добавил министр.

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