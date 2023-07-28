  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. FIE отменила дисквалификацию Харлан - она сможет выступить на ЧМ в командных соревнованиях
В тренде

FIE отменила дисквалификацию Харлан - она сможет выступить на ЧМ в командных соревнованиях

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Ольга выступит в командных соревнованиях

FIE отменила дисквалификацию Харлан - она сможет выступить на ЧМ в командных соревнованиях

фото из соцсетей

Новина українською

Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию украинской спортсменки Ольги Харлан - об этом сообщили на специальной пресс-конференции.

32-летняя украинка получила "черную карточку" за отказ пожать руку "нейтральной" сопернице из России после поединка на чемпионате мира.

Читайте такжеРоссиянка, которой не стала жать руку Харлан, публично поддерживает армию РФ. ФОТО

"Черная карточка" в фехтовании означает отстранение от всех соревнований на следующие 60 дней. Следовательно, Харлан не могла бы соревноваться за Украину в командном старте на ЧМ-2023.

Федерация фехтования Украины сразу подала жалобу на "черную карточку" для Ольги, письмо в МОК написал НОК Украины с целью отмены дисквалификации саблистки.

Наконец, на следующий день после скандала – президент МОК Томас Бах предоставил Ольге Харлан гарантированное место на Олимпиаде-2024.

В итоге, Международная федерация фехтования отменила "черную карту". Это означает, что Харлан сможет принять участие в командных поединках.

По теме
yellow-arrow
Россияне атаковали ракетами Днепр - попали в жилую многоэтажку
yellow-arrow
"Ольга, я на вашей стороне", - Шевченко обратился к Харлан
yellow-arrow
МОК автоматически допустил Харлан к Олимпиаде-2024
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ольга Харлан война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
28.07.2023 в 22:40
Авжеж то не майно чинуш FIE захоплювали "зелені чоловічки" можна грати у цивілізований порядок. Нехай би подивилися, як "обижена" нейтралка захоплюється своїми окупантами!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде