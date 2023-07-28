FIE отменила дисквалификацию Харлан - она сможет выступить на ЧМ в командных соревнованиях

Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию украинской спортсменки Ольги Харлан - об этом сообщили на специальной пресс-конференции.

32-летняя украинка получила "черную карточку" за отказ пожать руку "нейтральной" сопернице из России после поединка на чемпионате мира.

"Черная карточка" в фехтовании означает отстранение от всех соревнований на следующие 60 дней. Следовательно, Харлан не могла бы соревноваться за Украину в командном старте на ЧМ-2023.

Федерация фехтования Украины сразу подала жалобу на "черную карточку" для Ольги, письмо в МОК написал НОК Украины с целью отмены дисквалификации саблистки.

Наконец, на следующий день после скандала – президент МОК Томас Бах предоставил Ольге Харлан гарантированное место на Олимпиаде-2024.

В итоге, Международная федерация фехтования отменила "черную карту". Это означает, что Харлан сможет принять участие в командных поединках.