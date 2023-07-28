Зеленский: В результате российского ракетного террора в Днепре попадание в жилой дом и здание СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 28 июля, прокомментировал обстрел россиянами города Днепр.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор.

Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле.

Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости!", - сказал президент.