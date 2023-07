Зеленский: В результате российского ракетного террора в Днепре попадание в жилой дом и здание СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 28 июля, прокомментировал обстрел россиянами города Днепр.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Dnipro. Friday evening. A high-rise building and the Security Service of Ukraine's building were hit. Russian missile terror again.



Promptly held conversations with the Security Service of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs, the State Emergency Service, and the military… pic.twitter.com/UulEGKjQUj