Зеленский: В результате российского ракетного террора в Днепре попадание в жилой дом и здание СБУ
Очередная террористическая атака РФ
фото из соцсетей
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 28 июля, прокомментировал обстрел россиянами города Днепр.
Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор.
Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле.
Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости!", - сказал президент.
Dnipro. Friday evening. A high-rise building and the Security Service of Ukraine's building were hit. Russian missile terror again.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2023
Promptly held conversations with the Security Service of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs, the State Emergency Service, and the military… pic.twitter.com/UulEGKjQUj
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