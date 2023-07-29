FIE: Мы поддерживаем наказание Харлан, которое соответствует правилам

Международная федерация фехтования (FIE) прокомментировала ситуацию по поводу дисквалификации украинки Ольги Харлан на чемпионате мира, а также восстановление ее в правах на командные соревнования .

"Бюро Международной федерации фехтования решило допустить украинскую саблистку Ольгу Харлан к участию в предстоящих командных соревнованиях на ЧМ. Это чрезвычайное решение было принято после инцидента с участием Харлан, которая признала наказание против нее правильным после того, как отказалась пожать руку нейтральному сопернику.

FIE полностью поддерживает наказание, которое после тщательного рассмотрения полностью соответствует официальным правилам и соответствующим наказаниям", - говорится в сообщении федерации.

"Мы тщательно обсудили этот вопрос и решение и встретились с госпожой Харлан. Кроме того, после консультаций с Международным олимпийским комитетом, мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом.

Это также посылает сигнал о чуткости и понимании наших членов и всех спортивных федераций, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами", - сказал временный президент FIE Эммануэль Кациадакис.