FIE: Мы поддерживаем наказание Харлан, которое соответствует правилам
Решение об отмене дисквалификации принято в "соответствии с олимпийским духом"
Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree
Международная федерация фехтования (FIE) прокомментировала ситуацию по поводу дисквалификации украинки Ольги Харлан на чемпионате мира, а также
"Бюро Международной федерации фехтования решило допустить украинскую саблистку Ольгу Харлан к участию в предстоящих командных соревнованиях на ЧМ. Это чрезвычайное решение было принято после инцидента с участием Харлан, которая признала наказание против нее правильным после того, как отказалась пожать руку нейтральному сопернику.
FIE полностью поддерживает наказание, которое после тщательного рассмотрения полностью соответствует официальным правилам и соответствующим наказаниям", - говорится в сообщении федерации.
"Мы тщательно обсудили этот вопрос и решение и встретились с госпожой Харлан. Кроме того, после консультаций с Международным олимпийским комитетом, мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом.
Это также посылает сигнал о чуткости и понимании наших членов и всех спортивных федераций, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами", - сказал временный президент FIE Эммануэль Кациадакис.
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