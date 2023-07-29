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Снова акцент на артиллерии. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины

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Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов

Снова акцент на артиллерии. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне против Украины.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 390 захватчиков. Кроме этого, были уничтожены 26 единиц техники оккупантов.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 245 220 (+390 за минувшие сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 4191 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8167 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 4786 (+11) ед,
  • РСЗО – 698 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 458 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4007 (+0),
  • крылатых ракет ‒ 1347 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7247 (+7) ед,
  • специальной техники – 710 (+1).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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