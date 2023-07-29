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Харлан вместе со сборной Украины успешно стартовали на чемпионате мира 2023

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Пройдена первая стадия

Харлан вместе со сборной Украины успешно стартовали на чемпионате мира 2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julian Finney

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по фехтованию уверенно стартовала на чемпионате мира 2023 в командных соревнованиях. Наш коллектив в матче 1/16 финала одолел представительниц Узбекистана.

Счет поединка 45-27 в пользу наших спортсменок. Стоит отметить, что Ольга Харлан провела два минипоединка в матче и помогла команде получить положительный результат.

Поединок 1/8 финала украинки проведут уже в 11:30 по киевскому времени, а их соперницами станут хозяйки турнира, сборная Италии.

Напомним, что ранее МОК допустил Харлан к Олимпиаде 2024.

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В статье: Ольга Харлан сборная Украины по фехтованию
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