Фехтование. Харлан и команда выходят в 1/4 финала чемпионата мира
Очередная уверенная победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Украины по фехтованию вышла в 1/4 финала чемпионата мира. После победы в 1/16 финала над командой Узбекистана наши девушки уверенно одолели четвертый номер посева, сборную Италии.
Счет матча 45-33 в пользу украинок. Состав команды: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук.
За выход в полуфинал наши спортсменки будут сражаться с представительницами США. Поединок состоится уже завтра, 30 июля.
Напомним, что ранее стало известно, благодаря кому Харлан
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