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Фехтование. Харлан и команда выходят в 1/4 финала чемпионата мира

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Очередная уверенная победа

Фехтование. Харлан и команда выходят в 1/4 финала чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по фехтованию вышла в 1/4 финала чемпионата мира. После победы в 1/16 финала над командой Узбекистана наши девушки уверенно одолели четвертый номер посева, сборную Италии.

Счет матча 45-33 в пользу украинок. Состав команды: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук.

За выход в полуфинал наши спортсменки будут сражаться с представительницами США. Поединок состоится уже завтра, 30 июля.

Напомним, что ранее стало известно, благодаря кому Харлан отменили дисквалификацию на чемпионате мира.

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В статье: Ольга Харлан сборная Украины по фехтованию
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