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Волейбол. Сегодня Украина сыграет с Турцией в полуфинале Кубка претендентов

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Украина – Турция 29.07.2023 года, волейбол

Волейбол. Сегодня Украина сыграет с Турцией в полуфинале Кубка претендентов

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 июля, мужская национальная сборная Украины по волейболу сыграет матч 1/2 финала Кубка претендентов.

Наши ребята выйдут на паркет против Турции. Трансляция матча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Отметим, что в случае победы сегодня подопечные Угиса Крастиньша выйдут в финал, где сыграют против победителей встречи Катар – Чили.

Победитель Кубка претендентов получит право сыграть в Лиге наций 2024. Отметим, что последний очный матч украинцы и турки сыграли в финале Золотой Евролиги 2023. Тогда сильнее оказались наши соперники (3-2).

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В статье: сборная Украины по волейболу
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