Волейбол. Сегодня Украина сыграет с Турцией в полуфинале Кубка претендентов
Украина – Турция 29.07.2023 года, волейбол
Сегодня, 29 июля, мужская национальная сборная Украины по волейболу сыграет матч 1/2 финала Кубка претендентов.
Наши ребята выйдут на паркет против Турции. Трансляция матча начнется в 16:00 по киевскому времени.
Отметим, что в случае победы сегодня подопечные Угиса Крастиньша выйдут в финал, где сыграют против победителей встречи Катар – Чили.
Победитель Кубка претендентов получит право сыграть в Лиге наций 2024. Отметим, что последний очный матч украинцы и турки сыграли в финале Золотой Евролиги 2023. Тогда сильнее оказались наши соперники (3-2).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо официально объявило о переходе своего нападающего в другой клуб
- После матча Верес – Полесье не состоялась пресс-конференция. Ровенчанам грозит штраф
- Сегодня стартует новый розыгрыш Кубка Украины. Среди участников – четыре любительских клуба
- Украинский МиГ-29 сбивает вражескую ракету. ВИДЕО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн