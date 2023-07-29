Волейбол. Сегодня Украина сыграет с Турцией в полуфинале Кубка претендентов

Сегодня, 29 июля, мужская национальная сборная Украины по волейболу сыграет матч 1/2 финала Кубка претендентов.

Наши ребята выйдут на паркет против Турции. Трансляция матча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Отметим, что в случае победы сегодня подопечные Угиса Крастиньша выйдут в финал, где сыграют против победителей встречи Катар – Чили.

Победитель Кубка претендентов получит право сыграть в Лиге наций 2024. Отметим, что последний очный матч украинцы и турки сыграли в финале Золотой Евролиги 2023. Тогда сильнее оказались наши соперники (3-2).