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На Чонгарском мосту произошел взрыв. Коллаборанты обвинили Украину

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На Чонгарском мосту произошел взрыв. Коллаборанты обвинили Украину

Новина українською

Коллаборанты заявляют о якобы атаке на железную дорогу между Крымом и Херсонской областью. Предатели обвиняют Украину.

"Губернатор" Херсонщины Сальдо сказал, что минувшей ночью якобы был нанесен удар 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow по железной дороге между Крымом и оккупированной частью Херсонской области. Он утверждает, что "все ракеты сбила ПВО".

Также, по его словам, на одном месте обломки ракеты "немного повредили будку обходчика и контактную линию". При этом в сети местные жители пишут, что проезд из-за захваченного оккупантами пункта пропуска "Чонгар" закрыт по якобы техническим причинам.

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В статье: война с россией
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