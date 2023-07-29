Федерация шахмат Украины дала рекомендации участникам международных соревнований

Сегодня ФШУ обнародовала рекомендации украинским спортсменам на международной арене с участием россиян и белорусов. Список действий, которых следует избегать:

1. Воздерживаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, независимо от того, под каким флагом они выступают.

2. Избегать совместных фото- и видеосъемок с представителями России и Беларуси.

3. Избегать разговоров с представителями страны агрессора способом не предусмотренным Правилами шахмат.

4. Воздерживаться от действий, которые могут навредить имиджу Украины.

5. Во время выступлений на медийных мероприятиях, в публичном пространстве и в социальных сетях информировать и напоминать мировому сообществу, что:

- продолжается война, которую ведут против Украины и ее народа Россия и Беларусь. При этом большое количество россиян и белорусов, в том числе и шахматисты, или поддерживают власти своих стран, или молча наблюдают за убийствами и геноцидом украинцев;

- недопустимо, что Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) возглавляет россиянин Аркадий Дворкович, который является прямым слугой Кремля и соучастником преступлений России. Дворкович должен находиться под санкциями и быть отстранен от должности президента ФИДЕ;

- недопустимо, чтобы шахматисты из России и Беларуси играли в любом статусе на официальных турнирах, пока их государства и граждане совершают или поддерживают акты терроризма в Украине.

Об этом федерация сообщила на официальной странице в Фейсбук.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта Украины запретило участие украинских атлетов в турнирах, где принимают участие спортсмены из России или Беларуси. Однако позже они изменили мнение, и объявили о прекращении бойкота соревнований, где россияне и белорусы участвуют в нейтральном статусе.