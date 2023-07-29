  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Федерация шахмат Украины дала рекомендации участникам международных соревнований
В тренде

Федерация шахмат Украины дала рекомендации участникам международных соревнований

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Среди них - воздерживаться от рукопожатий с россиянами

Федерация шахмат Украины дала рекомендации участникам международных соревнований

Новина українською

Сегодня ФШУ обнародовала рекомендации украинским спортсменам на международной арене с участием россиян и белорусов. Список действий, которых следует избегать:

1. Воздерживаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, независимо от того, под каким флагом они выступают.

2. Избегать совместных фото- и видеосъемок с представителями России и Беларуси.

3. Избегать разговоров с представителями страны агрессора способом не предусмотренным Правилами шахмат.

4. Воздерживаться от действий, которые могут навредить имиджу Украины.

5. Во время выступлений на медийных мероприятиях, в публичном пространстве и в социальных сетях информировать и напоминать мировому сообществу, что:

- продолжается война, которую ведут против Украины и ее народа Россия и Беларусь. При этом большое количество россиян и белорусов, в том числе и шахматисты, или поддерживают власти своих стран, или молча наблюдают за убийствами и геноцидом украинцев;

- недопустимо, что Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) возглавляет россиянин Аркадий Дворкович, который является прямым слугой Кремля и соучастником преступлений России. Дворкович должен находиться под санкциями и быть отстранен от должности президента ФИДЕ;

- недопустимо, чтобы шахматисты из России и Беларуси играли в любом статусе на официальных турнирах, пока их государства и граждане совершают или поддерживают акты терроризма в Украине.

Об этом федерация сообщила на официальной странице в Фейсбук.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта Украины запретило участие украинских атлетов в турнирах, где принимают участие спортсмены из России или Беларуси. Однако позже они изменили мнение, и объявили о прекращении бойкота соревнований, где россияне и белорусы участвуют в нейтральном статусе.

По теме
yellow-arrow
Генштаб: На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении продвижения ВСУ
yellow-arrow
Украина проиграла Турции в полуфинале волейбольного Кубка претендентов
yellow-arrow
Волейбол. Сегодня Украина сыграет с Турцией в полуфинале Кубка претендентов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде