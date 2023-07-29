Украина проиграла Турции в полуфинале волейбольного Кубка претендентов

Мужская сборная Украины проиграли Турции в непростом полуфинале Кубка претендентов-2023. По итогу тай-брейка, "желто-синие" уступили соперникам.

Напомним, что Украина недавно встречалась с Турцией в рамках финала Золотой Евролиги-2023. Тогда сборная также уступила после 5 сетов.

Наша сборная потеряла шансы на Лигу Наций. Поехать на турнир могла только команда-победитель Кубка претендентов.

Теперь Украина сыграет в матче за третье место 30 июля. Соперника для "желто-синих" определит пара Катар - Чили.

Кубок Претендентов-2023. Полуфинал.

Турция - Украина - 3:2

Турция: Байрактар, Байрам, Боштан, Бюльбюль, Дьоне, Экси, Гюнеш, Гюрбуз, Лагумдижа, Саваш, Субаши, Атли, Матич.

Украина: Бойко, Дрозд, Евстратов, Канаев, Кисилюк, Ковалев, Кучер, Плотницкий, Полуян, Семенюк, Синица, Теременко, Тупчий, Щуров.