Украина проиграла Турции в полуфинале волейбольного Кубка претендентов
Желто-синие потеряли шансы на Лигу Наций
Фото: cev.eu
Мужская сборная Украины проиграли Турции в непростом полуфинале Кубка претендентов-2023. По итогу тай-брейка, "желто-синие" уступили соперникам.
Напомним, что Украина недавно встречалась с Турцией в рамках финала Золотой Евролиги-2023. Тогда сборная также уступила после 5 сетов.
Наша сборная потеряла шансы на Лигу Наций. Поехать на турнир могла только команда-победитель Кубка претендентов.
Теперь Украина сыграет в матче за третье место 30 июля. Соперника для "желто-синих" определит пара Катар - Чили.
Кубок Претендентов-2023. Полуфинал.
Турция - Украина - 3:2
Турция: Байрактар, Байрам, Боштан, Бюльбюль, Дьоне, Экси, Гюнеш, Гюрбуз, Лагумдижа, Саваш, Субаши, Атли, Матич.
Украина: Бойко, Дрозд, Евстратов, Канаев, Кисилюк, Ковалев, Кучер, Плотницкий, Полуян, Семенюк, Синица, Теременко, Тупчий, Щуров.
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